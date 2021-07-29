Kanalboyu temizlik çalışmaları
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Kanalboyu temizlik çalışmaları

Kanalboyu temizlik çalışmaları
Bültenler - Haberler | Güncel

Daha yaşanabilir ve modern bir Malatya için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının yanında sağlıklı bir şehir oluşturmak adına temizlik çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekânların başında gelen Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde (Kanalboyu) bulunan kanalın temizliğini gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler Kanalboyu'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan şehrimizin temizliğine büyük önem veriyor. Bu doğrultuda Malatya genelinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kanalboyu'ndaki suyun azalması ile birlikte tabanda biriken yosunlar ile diğer atıklar ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan ana arterlerde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Belediye olarak temizliğe olan hassasiyetimiz bundan sonrada devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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