Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı - Haberler
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Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Demirören Haber Ajansı, Kazım Bulut - Güncel
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BURSA'da, büyük bölümü bataklık olan kanala uçan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatan görevli Ufuk Zerman, ilginç yönteme başvurdu.

BURSA'da, büyük bölümü bataklık olan kanala uçan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatan görevli Ufuk Zerman, ilginç yönteme başvurdu. Vince bağladığı halata oturan Zerman, aracın yanına inerek, kanaldan alınmasını sağladı.

Gemlik ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde, Kemal Demir'in kontrolünden çıkan 16 HA 402 plakalı otomobil, büyük bölümü bataklık olan kanala devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Demir, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Otomobilin bataklıktan çıkarılması için de vinç görevlisi çağırıldı. Görevli Ufuk Zerman, halatı bağlamak için bataklık nedeniyle otomobile yürüyerek ulaşamadı. Bunun üzerine vince bağladığı halata oturan Zerman, otomobile bu sayede ulaştı. Görevlinin halatları bağladığı otomobil, bataklıktan çıkarıldı.


Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Kanala düşen otomobile, vince bağlayıp oturduğu halatla ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Kemal Demir, Otomobil, Güncel, Haber

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