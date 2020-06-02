Kanala düşen oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu
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Kanala düşen oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, balık tutmak isterken sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba İhsan Çalışır, boğularak hayatını kaybetti.

Kanala düşen oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu
02.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:39

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, balık tutmak isterken sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba İhsan Çalışır, boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin sudan çıkarttığı oğul Mehmet Çalışır ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akıncı Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre baba İhsan Çalışır, oğlu Mehmet Çalışır ile birlikte evlerinin yakınında bulunan sulama kanalına balık tutmak için gitti. Oğlu Mehmet Çalışır'ın dengesini kaybederek kanala düştüğünü gören baba Çalışır, oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Kanalda oğlunu kurtarmaya çalışan İhsan Çalışır, su üstünde kalmayı başaramayarak hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Çalışır ise çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Yardıma gelen çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Su altı arama-kurtarma ekiplerinin kısa süreli araması sonucunda, baba Çalışır'ın cansız bedenine ulaştı.Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çalışır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Çalışır'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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