KANAL TOKAT 2 PROJESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat 2 Projesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Proje kapsamında 25 Bin metrekarelik alanda kurulu olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı baştan sona yenilendi. 5 ay gibi bir sürede tamamlanan Park'ta incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat 2 Projesi çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Teknik ekibiyle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki son durumu değerlendiren Belediye Başkan Eyüp Eroğlu "Yaklaşık 5 kilometrelik bir bantta Kanal Tokat'ı büyütmek, bu alanda kayıkların yüzdüğü, su gösterilerinin olduğu, insanlarımızın gezmekten doyamadığı bir hale getireceğiz" dedi.

Kanal Tokat 2 projesi kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Eroğlu şunları söyledi:

"24. 05. 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak Kanal Tokat 2 Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız, toplam 25. 000m² alan üzerine kuruludur. Beş ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladık. İçerisinde 3 adet oyun parkı ve 100m² alan üzerine kurulu 1 adet değirmenimizi konuşlandırdık.

Yaklaşık maliyeti 5. 000. 000 TL'yi bulan projemiz içerisinde; ırmak kenarında kordon şeklinde 800 m uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bunlara ilave 50 adet kamelyanın yapımını tamamladık. Yine bölgemizi daha yeşil yapmak amacıyla, 800 adet gül, 10 İran Demir Ağacı, 20 akçaağaç ve 20 adet ıhlamur ağacı dikimini yaptık. Peyzajı için 320 kilogram çim tohumu ektik ve hamdolsun şehrimize güzel bir parkımızı da kazandırmış olduk.

2018 yılında başlattığımız Kanal Tokat Projemiz bin 350 metre uzunluğuna sahipti. Bu alana 700 metre daha ekleyerek toplam uzunluğu 2 bin metreye çıkartıyoruz. Tokat'ımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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