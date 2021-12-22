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Kanal Tokat 2 Projesi devam ediyor

Kanal Tokat 2 Projesi devam ediyor
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat 2 Projesi çalışmaları sürüyor.

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat 2 Projesi çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında 25 bin metrekarelik alanda kurulu olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yenilendi.

Parkta incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat 2 Projesi çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki son durumu değerlendiren Eroğlu, "Yaklaşık 5 kilometrelik bir bantta Kanal Tokat'ı büyütmek, bu alanda kayıkların yüzdüğü, su gösterilerinin olduğu, insanlarımızın gezmekten doyamadığı bir hale getireceğiz. Yaklaşık maliyeti 5 milyon TL'yi bulan projemiz içinde, ırmak kenarında kordon şeklinde 800 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bunlara ilave 50 adet kamelyanın yapımını tamamladık. Yine bölgemizi daha yeşil yapmak amacıyla, 800 adet gül, 10 İran demir ağacı, 20 akçaağaç ve 20 adet ıhlamur ağacı dikimini yaptık. Peyzajı için 320 kilogram çim tohumu ektik ve hamdolsun şehrimize güzel bir parkımızı da kazandırmış olduk." dedi.

Eroğlu, 2018 yılında başlattıkları Kanal Tokat projelerinin uzunluğunun bin 350 metre olduğuna işaret ederek, "Bu alana 700 metre daha ekleyerek toplam uzunluğu 2 bin metreye çıkartıyoruz. Tokat'ımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadesinde bulundu.

Kanal Tokat 2 Projesi devam ediyor

Kanal Tokat 2 Projesi devam ediyor

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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