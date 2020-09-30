Kanal istanbul nedir? Kanal İstanbul neden yapılıyor? Kanal İstanbul ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul ismi değişecek mi?

ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen ve gemi tarfiği rahatlatmak amacıyla yapılan su yolu projesidir. Kanal İstanbul projesi faydaları nelerdir? Kanl İstanbul projesi ne zaman bitecek?

2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul projesi faydaları nelerdir?

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir. Geçmişte benzerleri önerilmiş olsa da, bu hâliyle Kanal İstanbul projesi 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.Proje için ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

KANAL İSTANBUL NEDEN YAPILIYOR? KANAL İSTANBUL PROJESİ FAYDALARI NELERDİR?

Kanal İstanbul projesi Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu olma görevini alacak.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje için ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Kanal İstanbul için hazırlanan son ÇED raporuna göre; projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor.