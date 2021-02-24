Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Dr. Foster uyarlaması Sadakatsiz dizisi bu akşam 19. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor. Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!
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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!
Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan