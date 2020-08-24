Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu kimdir? Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş kaç yaşında, nereli? Seçil Özer Yakınbaş hayatı ve biy
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Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu kimdir? Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş kaç yaşında, nereli? Seçil Özer Yakınbaş hayatı ve biy

Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu kaç yaşında, nereli? Seçil Özer Yakınbaş hayatı ve biyografisi nedir? Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş kimdir?

Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu kimdir? Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş kaç yaşında, nereli? Seçil Özer Yakınbaş hayatı ve biy
24.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:35

Sevilen TV programı Kanal D Haber Hafta Sonu, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Kanal D Haber Hafta Sonu hakkında, Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Kanal D Haber Hafta Sonu kimdir? Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Seçil Özer Yakınbaş kaç yaşında, nereli? Seçil Özer Yakınbaş hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

KANAL D HABER HAFTA SONU SUNUCUSU SEÇİL ÖZER YAKINBAŞ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Eğitim:Ankara Üniversitesi

Meslek: Sunucu

Doğum Yeri: Ankara

Seçil Özer Yakınbaş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur.

1982 Yılında Ankara'da dünyaya gelen Seçil Özer,Kanaltürk ekranlarında ilk iş deneyimine başlamıştır.

Bu görevinin ardından Skytürk ve Kanal 24'te haber muhabirliği yapmış 2010 yılında ise Kanal D ekranlarında görevine başlamıştır.

Seçil Özer Yakınbaş Mehmet Ali Birand yönetiminde hazırlanan Kanal D Ana Haber'de ön plana çıkmıştır.

Kanal D bünyesindeBaşbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yapan Seçil Özer, Parlemento muhabirliği de yapmış ve Anayasa çalışmalarını takip etmiştir.

Seçil Özer Yakınbaş, Kanal D'de daha önce Söz Meclisten Dışarı isimli programı ve Ahmet Hakan ile Kanal D Ana Haber'de Seçil Özer ile Perde Arkası bölümünü sunmuştur.

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