Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor
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Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor

22.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:17

Yabancı bir diziden uyarlanan ve sıra dışı bir doktorun yaşantısını konu alan Hekimoğlu dizisi final yapıyor. Dizi mayıs ayının sonunda ekrana veda edecek.

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden kötü haber geldi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekrana veda edecek.

HEKİMOĞLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor

Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor

YABANCI BİR DİZİDEN UYARLANMIŞTI

Hekimoğlu dizisi dünya çapında üne kavuşan ve ülkemizde de hayran kitlesi bulunan House M.D. dizisinden uyarlamadır. Türkiye uyarlamasında Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (7)
NURCAN: salı gününü iple çekiyorum lütfen bitmesin çok faydalı ve aynı zamanda sürükleyici harika bir dizi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
NNNNN: iyi ki bir dizi izliyorduk ona da final çıktı
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ÇINAR: HAUSE İzleyen bu filmin yanından bile geçmez. . . . şaka gibi bir diziydi iyi oldu. . . .
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