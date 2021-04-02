Kanal D canlı izle! Kanal d yayın akışı! 2 Nisan Kanal D yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Sadakatsiz, Hekimoğlu gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
2 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45Trajedi Kızları
02:30Gelinim Mutfakta
04:30Güllerin Savaşı
07:00Sihirli Annem
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
13:00Gelinim Mutfakta
16:00Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Arka Sokaklar