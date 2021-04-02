Kanal D canlı izle! Kanal d yayın akışı! 2 Nisan Kanal D yayın akışı!
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Kanal D canlı izle! Kanal d yayın akışı! 2 Nisan Kanal D yayın akışı!

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Kanal D canlı izle! Kanal d yayın akışı! 2 Nisan Kanal D yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Sadakatsiz, Hekimoğlu gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

2 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45Trajedi Kızları

02:30Gelinim Mutfakta

04:30Güllerin Savaşı

07:00Sihirli Annem

09:00Neler Oluyor Hayatta

11:00Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

16:00Arka Sokaklar

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Arka Sokaklar

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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