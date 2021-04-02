Kanal D canlı izle! Kanal d yayın akışı! 2 Nisan Kanal D yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Sadakatsiz, Hekimoğlu gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!