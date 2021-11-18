Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var - Haberler
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Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Kanada'da yüzyılın felaketi olarak adlandırılan fırtına nedeniyle zor günler yaşıyor. Olağanüstü halin ilan edildiği ülkede, karayolu ve demiryolu bağlantıları koptu. Felaket nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp olarak her yerde aranıyor.

Kanada'nın batı eyaleti British Columbia'da çıkan fırtınanın yolları ve tren yollarını kapamasının ardından olağanüstü hal ilan edildi. Kanada Silahlı Kuvvetleri, fırtınanın vurduğu pazar gününden bu yana mahsur olan binlerce Kanadalıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zorda kalanlara yardım edeceklerine ve ordunun yıkılanları "tekrar inşa etmeye" yardım edeceğine dair söz verdi.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

Fırtına sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Bölgede ortalama bir aylık yağışın yaklaşık 24 saatte yaşanması sonucunda meydana gelen felaketin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

Yetkililer tarafından, yüzyılda bir görülen bir hava olayı olarak tanımlanan ölümcül bir fırtına, Kanada'nın Vancouver kentinde karayolu ve demiryolu bağlantılarını kopardı. Şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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