Kanada'ya sahte aşı belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Kanada'nın Toronto Havalimanı'nda, ülkeye sahte aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Kanada'nın Toronto Havalimanı'nda, ülkeye sahte aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'den gelen 2 yolcunun Kovid-19 test ve aşı belgelerinde sahtecilik saptandığı belirtildi.

Açıklamada, isimleri belirtilmeyen Kanada vatandaşı 2 yolcunun her birine 19 bin 720 Kanada doları (131,8 bin Türk lirası) para cezası kesildiği kaydedildi.

Uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler

Kanada, 5 Temmuz'da aldığı kararla, uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler getirmişti.

Buna göre, ülkeye girmek isteyen herkesin Kovid-19 aşılarını yaptırdığına dair belge sunma zorunluluğu bulunuyor.

Aşı olmayanların, birden fazla teste tabi tutulmaları ve 14 gün karantinaya alınmadan önce devlet tarafından gösterilen otelde 3 gün kalmaları gerekiyor.

Kanada'da Karantina Yasası hükümlerini ihlal edenlere, 6 ay hapis veya 750 bin dolara kadar para cezaları verilebiliyor.

Kanada, tam aşılı Amerikan vatandaşlarının 9 Ağustos'tan itibaren ülkeye girmesine izin vermeye başlayacak. Ancak ABD'nin Kanada ve Meksika ile olan sınırı, 21 Ağustos'a kadar yabancı ülke vatandaşlarına kapalı kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan