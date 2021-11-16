Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri
AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel
Akvaryumda ziyaretçileri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç Vancouver akvaryumu iletişim müdürü ile röportaj Kanada'da kış etkinlikleri kapsamında Vancouver akvaryumunda düzenlenen "Holiday Splash", farklı gösterilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Akvaryumda ziyaretçileri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç
Vancouver akvaryumu iletişim müdürü ile röportaj Kanada'da kış etkinlikleri kapsamında Vancouver akvaryumunda düzenlenen "Holiday Splash", farklı gösterilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.