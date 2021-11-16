Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri - Haberler
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Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Akvaryumda ziyaretçileri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç Vancouver akvaryumu iletişim müdürü ile röportaj Kanada'da kış etkinlikleri kapsamında Vancouver akvaryumunda düzenlenen "Holiday Splash", farklı gösterilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Akvaryumda ziyaretçileri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç

Vancouver akvaryumu iletişim müdürü ile röportaj Kanada'da kış etkinlikleri kapsamında Vancouver akvaryumunda düzenlenen "Holiday Splash", farklı gösterilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri

Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri

Kanada Vancouver akvaryumunda kış etkinlikleri

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri

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