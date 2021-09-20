Kanada halkı erken seçim için sandık başında

Kanada'da halk, 36 gün süren seçim kampanyalarının ardından parlamentonun 338 üyesinin belirleneceği erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kararı üzerine, 36 gün süren seçim kampanyalarının ardından Kanada'da erken genel seçimler için oy kullanma süreci başladı. Son 2 yılda 2. kez gerçekleşen seçimlerde Kanada halkı, bugün sabah saatlerinde parlamentonun 338 üyesinin belirlemek için sandık başına gitti. Oylama saatlerinin, ülke genelinde seçim sonuçların çoğunluğunun aynı anda açıklanabilmesi için kademeli olarak ayarlandığı erken seçimlerde bugün oy merkezleri 12 saat boyunca açık olurken, yaklaşık 27 milyon 366 bin 297 seçmen oy kullanacak.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ UNUTULMADI

Korona virüs (Covid-19) salgının gölgesinde gerçekleşen seçimlerde, Kanadalı yetkililer tedbirleri elden bırakılmadı. Kanada'da seçimleri yönetmekle görevli Elections Canada tarafından yapılan açıklamada, seçmenler maske takmaya teşvik edilerek, maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerde maske takmayan seçmenlerin oy merkezlerine girişlerinin reddedileceği ifade edildi. Muafiyeti olan kişilerin ise maskesiz oy merkezlerine girmesine izin verileceğini belirten Elections Canada, oy kullanmak için aşı belgesi sunulmasına gerek olmadığını kaydetti. Ayrıca Elections Canada, oy merkezlerinde çalışanların maske takacağını bildirerek, sandıklarda el dezenfektan istasyonlarının, fiziksel mesafe işaretlerinin ve seçmenler arasında bariyerler bulunacağına dikkat çekti.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Elections Canada tarafından yapılan açıklamada, 1,2 milyondan fazla Kanadalı'nın postayla gönderilebilecek olan özel oylama kitleri talep ettiği ve postayla gönderilen bu oy pusulalarının sayılmasının ise 2 ila 5 gün sürebileceği ifade edildi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri