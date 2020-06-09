Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
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Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Kanada'ki Türk vatandaşları, düzenlenen 4. tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

09.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Kanada'ki Türk vatandaşları, düzenlenen 4. tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket eden TK 6688 sefer sayılı THY uçağı, saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçakta bulunan 301 Türk vatandaşı, otobüslerle terminale taşınırken burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Hijyen görevlileri, yolcuların form doldururken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda zaman zaman uyardı. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

Yolculardan Cem Çal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çal, "2,5 aydır Kanada'da kalmak zorunda kaldım. Dışişleri Bakanlığımız, konsolosluğumuz sağ olsun aradılar. Evime gideceğim şimdi. Yaz tatilinin tadını çıkarıp Eylül ayında tekrar okula geri döneceğim."

Çal, Kanada'nın yüz ölçümünü büyük olması ve nüfusunun az olması dolayısıyla ülkede koronavirüs salgına daha az rastlandığını sözleri arasına ekledi.

"Gayet güzel bir yolculuk yaptık"

Çiğdem Atalay, Türkiye'ye uçak kalkacağını orada Türkçe yayın yapan kanaldan öğrendiklerini söyledi.

Oğlunu ziyaret için Kanada'ya gittiğini belirten Atalay, "Uçak olduğunu öğrenince hemen aradık. Ama ilk etapta ulaşamadık. 1,5 aylığına oğlumu ziyarete gittim ancak tam 5,5 ay oldu. Çok mutluyuz. Gayet güzel bir yolculuk yaptık." dedi.

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleriyle Kanada'dan Türkiye'ye toplam 484 Türk vatandaşının, 4 Haziran'da gerçekleştirdiği 3. tahliye uçuşuyla da 349 yetişkin ve 15 bebek yolcunun getirilmesini sağlamıştı.

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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