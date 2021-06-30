Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü

Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü
BBC - Haberler | Dünya

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

Bu haftadan önce Kanada'daki sıcaklıklar hiç 45 dereceyi aşmamıştı.

Polis yetkilileri halka, özellikle sağlık sorunları bulunan yaşlı komşularını kontrol etme çağrısı yaptı.

Polise göre Vancouver kentinin Burnaby ve Surrey banliyölerindeki 69 ölümde sıcak hava rol oynamış olabilir. Ölenlerin çoğunun sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu kaydedildi.

Yetkililer, British Columbia ve Alberta eyaletiyle, Saskatchewan, Kuzeybatı Toprakları ve Yukon eyaletinin bir bölümü için sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Kanada hükümetinin Çevre ve İklim Kurumu'ndan kıdemli iklim uzmanı David Phillips "Dünyanın en soğuk ve en karlı ikinci ülkesiyiz. Sıklıkla soğuk havadan ve tipiler görürüz ama nadiren böyle bir sıcak havadan söz ederiz. Şu anda Dubai bizim gördüğümüzden daha soğuktur" dedi.

How has the heatwave affected the US?

Portland ve Seattle kentlerinde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1940'lı yıllardan bu yanaki en yüksek sıcaklıklar görüldü.

Portland'da sıcaklık 46,1 dereec olurken, Seattle'da 42,2 derece görüldü. Porrland'da sıcak hava yüzünden kabloların erimesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Amazon, Seattle'daki merkezinin kapılarını serinleyebilmeleri için halka açarken, Portland sakinleri serinleme merkezlerine koştu.

BBC
Kanada'da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı
Kanada'da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Mehmet Özhaseki
Magazin Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 05:44:01. #1.16#

title