Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor Kanada Halk Sağlığı Kurumu, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarda Salmonella bakterisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kurum, Haziran'dan bu yana toplam 5 eyalette birçok vaka tespit edildiğini ve hastalığın genelde 6 ile 72 saat içerisinde etkisini gösterdiğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) ardından Kanada'da Salmonella salgını baş gösterdi. Kanada Halk Sağlık Kurumu, vatandaşlarına ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarda Salmonella bakterisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

"ÇİĞ SEBZE KULLANIMINDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Kurum, Haziran ayından bu yana toplam 5 eyalette birçok vaka tespit edildiğini, birçok vakanın hastalanmadan önce kırmızı soğan tükettiğini açıkladı. Sağlık Kurumu, British Columbia'da 43, Alberta'da 55, Manitoba'da 13, Ontario'da 2, Prince Edward Island'da ise 1 kişide Salmonella bakterisi tespit edildiğini aktarırken, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, Kanadalıların çiğ sebze kullanımından uzak durmalarını tavsiye ediyor. Uzmanlar ise Salmonella salgınına neden olabilecek kaynakları hala araştırdıklarını ifade ederken, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların perakendeciler ve restoranlar tarafından kullanılmaması çağrısında bulundu.

6 İLE 72 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Salmonella'dan 5 yaş altı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin etkilenme oranı daha yüksek olurken, hastalığa yakalananların yüzde 56'sını ise kadınlar oluşturuyor. Hastalık, genelde 6 ile 72 saat içerisinde etkisini gösterirken, bazı insanlarda ise semptom göstermiyor.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLEN YAYGIN BİR BAKTERİ

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.

Kaynak: İHA