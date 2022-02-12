Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı - Haberler
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Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı

AA, Yakup Yılmaz - Güncel
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Kanada'da başlayan ve kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı.

Kanada'da başlayan ve kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelen protestocu grup, araçlarıyla trafikte aksamalara yol açtı. Helsinki polisinin uyguladığı yüklü miktarlardaki trafik cezaları bile eylemcileri etkinliklerinden alıkoymadı. Soğuk havaya rağmen Helsinki merkezindeki ana caddede toplanan protestocular, kurdukları stantlarda sloganlar atıp şarkı söyledi. Ellerinde taşıdıkları "Özgürlük yok, aşı zorlamasına hayır" ve "Yeter artık! Akaryakıt fiyatları düşürülsün" yazılı pankartlarla müziğin ritmine kendini kaptıran grup üyelerine çevreden geçen bazı vatandaşlar da destek verdi.

Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı

Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı

Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı

AA / Yakup Yılmaz - Güncel

Finlandiya, Kanada, Güncel, Haberler

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