Kanada'da dört hemşireye 6 milyon dolarlık büyük ikramiye vurdu

Kanada'da 4 sağlık çalışanının bir yıl boyunca oynadıkları ortak bilete 6 milyon dolar vurdu.

Kanada 'da 4 sağlık çalışanının bir yıl boyunca oynadıkları ortak bilete 6 milyon dolar vurdu.

Kanada'nın New Westminster şehrindeki Royal Columbian Hastanesi'nde çalışan hemşire Heewon Choi, Melanie Nolan ve iki iş arkadaşları, piyango kazanmak için bir yıldır tek bilet aldı. Dört sağlık çalışanın geçtiğimiz hafta aldığı ortak bilete 6 milyon dolar isabet etti. Sağlık çalışanları, ülkedeki British Columbia Lottery Corporation'ın (BCLC) Lotto 6/49 oyunundan 6 milyon dolar kazandığını hastanede düzenledikleri basın toplantısında duyurdu.

BİR YILDIR PİYANGO OYNUYORLAR

BCLC yetkilileri, dört sağlık çalışanının yaklaşık bir yıldır birlikte piyango oynadığını söylerken Çarşamba günü bir basın toplantıdında kazandıklarını açıkladı. Büyük ikramiyeyi kazanan dört hemşireden Heewon Choi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnanamadım. Bileti hemen yanımda oturan Melanie'ye gösterdim" dedi.

"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Choi, büyük ikramiyeye sahip olmanın verdiği heyecanın eşsiz olduğunu ifade ederek, "Diğer iki grup üyesi vardiyalarına başladığında, Melanie ve ben onlara durumu anlattık. Bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Her zaman bir milyoner olmayı hayal etmişimdir, kendimi bir rüyadaymış gibi hissediyorum" dedi.

BAĞIŞIN BİR KISMI KORONAVİRÜS HASTALARINA

Melanie Nolan da büyük ikramiyenin bir kısmını çalıştıkları hastanesi olan Royal Columbian Hospital Foundation'da yatan koronavirüs hastalarına bağışlamayı planladıklarını ifade etti.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı