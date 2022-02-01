Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor. Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de Ottawa'daki federal parlamento binası yakınında toplandı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.