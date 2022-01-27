Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim" ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı. Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.

Eşinin 2020 yılının mart ayında korona virüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı. - OTTAWA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Medya, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title