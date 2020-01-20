Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü

20.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:43

Kanada'da 1 günde meydana gelen şiddetli siklon sebebiyle Newfoundland bölgesi 1 metreyi aşan kara gömüldü.

Kanada'nın Newfoundland bölgesinde meydana gelen şiddetli siklon nedeniyle bölge 1 günde kara gömüldü. Acil durum uyarısı yapılan bölgede, asker ve güvenlik güçleri evlerinde mahsur kalan kişilere yardım için bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığı 1999 yılındaki 68.4 cm'lik rekoru aşarak 76.2 cm'ye ulaştı. Evlerin önüne ordu askerleri tarafından tüneller açıldı, evlerin önündeki arabalar karın içinde kayboldu. Bazı kentlerde caddeler bir metre kar altında kalırken bölgede yaşam neredeyse durdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 26 yaşında evinden ayrılan bir gencin kaybolduğu bildirildi.

Kaynak: DHA