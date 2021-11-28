KAMYONUN ARKASINDA YAKALANAN ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK TUTUKLANDI

Olay, 19 Eylül 2021 tarihinde Çekmeköy'deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk'ün şoförlüğünü yapan Abdullah M. tutuklandı. Başsavcılık, firari olan Sezer Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

ÖZTÜRK SEGBİS'LE İFADE VERDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Artvin Hopa Adalet Sarayı'na götürülen Öztürk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanarak soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcıığı'na ifade verdi. İlk kez ifadesi alınan Öztürk'ün savcılık ifadesinde eşi, çocukları, çocuklarının bakıcısı, koruması ve korumasının ailesiyle Darıca Hayvanat Bahçesi'ne gittiklerini söyledi. Eve dönüş yolunda bir otomobilin yolun ortasında durarak yolu kapattığını, yol istediğini, otomobildekilerin yol vermeyerek kendilerini dakikalarca beklettiğini öne süren Öztürk, kendisine ağır hakaret edildiğini, darp edildiğini ve bacağından bıçaklandığını belirtti.

"BEN OLAY ESNASINDA TABANCAYI HİÇ ATEŞLEMEDİM"

"3 GÜN ÖNCE ÖMER'İN TESLİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

KORUMASININ ATEŞ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Sezer Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna kanaat getirdi. Şüpheli Öztürk'ün yurt dışına çıkarken yakalandığını da dikkate alan hakimlik, delil karartma şüphesinin bulunmasını da dikkate alarak Sezer Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Artvin'deki cezaevine gönderilen Öztürk'ün istemesi ve masrafları karşılaması durumunda İstanbul'daki bir cezaevine de getirilebileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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