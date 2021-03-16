Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki kamyona çarparak altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza 20.30 sıralarında Kartepe Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. idaresinde 41 FP 609 Volkswagen marka otomobil, Cengiz Ö.'ye ait park halindeki 41 HT 506 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonrasında kamyonun altına giren otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Metin A. ise çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü Metin A., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK