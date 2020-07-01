Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Sinop'ta iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
01.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:52
Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
SİNOP - Sinop'ta iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ayancık yolunda Bahattin Yeşil'in kullandığı 06 YA 2188 plakalı kamyon ile Cihan Ünlü idaresindeki 57 AAH 700 plakalı kamyon kafaya çarpıştı. Sürücüler olay yerinde araçlarına sıkışarak yaralandılar. Yaralanan kamyon şoförlerine ilk müdahale araç içerisinde yapıldı. Daha sonrasında itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildiler.
Kaynak: İHA