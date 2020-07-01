Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Sinop'ta iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ayancık yolunda Bahattin Yeşil'in kullandığı 06 YA 2188 plakalı kamyon ile Cihan Ünlü idaresindeki 57 AAH 700 plakalı kamyon kafaya çarpıştı. Sürücüler olay yerinde araçlarına sıkışarak yaralandılar. Yaralanan kamyon şoförlerine ilk müdahale araç içerisinde yapıldı. Daha sonrasında itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildiler.

Kaynak: İHA