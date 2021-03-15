Kamyonla çarpışan otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Soma-Bergama yolunun Avdan Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Mustafa Ediz kontrolündeki 35 AKG 484 plakalı kamyona, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil, orta refüjü aşıp çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Emrah İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralı Uğur Kurşuncu ise Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.