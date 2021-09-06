KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
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KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yonca balyaları altına gizlenmiş 285 kilo kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Arif Dağelli, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yonca balyaları altına gizlenmiş 285 kilo kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Arif Dağelli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik timleri, Burdur'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine uyuşturucu getirileceğini tespit etti. 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, dün şüphelinin kente geleceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen Arif Dağelli'nin kullandığı kamyoneti, Yumrutaş Mahallesi'nde takibe alan timler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Dağelli, aracını tarla yollarına sürerek kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, önünü keserek kamyoneti durdurdu. Dağelli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Manşet' ile kamyonette yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş, 10 ayrı çuvalda toplam 285 kilo kubar esrar ele geçirdi. Operasyon anı, havadan dron ile saniye saniye görüntülendi.

Çiftçi olduğu öğrenilen Arif Dağelli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
KAMYONETİNDE 285 KİLO ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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