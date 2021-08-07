Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Elif (31) ile çocukları Muhammet Alper (11) ve Mehmet Emir Karakol (9) hayatını kaybetti, eşi Zahir (39) ve oğlu Mikail Karakol (12) ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Elif (31) ile çocukları Muhammet Alper (11) ve Mehmet Emir Karakol (9) hayatını kaybetti, eşi Zahir (39) ve oğlu Mikail Karakol (12) ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Edeyeri mevkiinde meydana geldi. Amasya'dan Taşova'ya gitmekte olan Yavuz Kılıç (40) yönetimindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Elif ile Muhammet Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Zahir ve oğlu Mikail Karakol ile kamyonetin sürücüsü Yavuz Kılıç ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlunun cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı