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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

AA, Sabahattin Sallama - Güncel
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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlçe merkezinden Ezine istikametine giden Salim Şahin idaresindeki 17 TJ 076 plakalı kamyonet, ilçe çıkışındaki ara yoldan çıkan Hüseyin Bilir'in kullandığı 17 TK 898 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kavşağın ortasına sürüklenip yaralandı.

Sürücü Bilir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Hüseyin Bilir, Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Güncel, Haberler

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