Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı
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Mehmet Vehbi, Motosiklet, 3. Sayfa

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı Otomobilin açılan kapısına çarpıp diğer aracın altına giren motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu Hem kapıyı açan, hem sürücüyü altına alıp 50 metre sürükleyen araç sürücüleri, yaralı sürücüyü bir süre...

14.03.2020 03:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:26
Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı

Otomobilin açılan kapısına çarpıp diğer aracın altına giren motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu

Hem kapıyı açan, hem sürücüyü altına alıp 50 metre sürükleyen araç sürücüleri, yaralı sürücüyü bir süre bulamadı

Kapıyı açan sürücü, motosiklet çarptıktan sonra etrafa bakıp sürücüyü aradı

Yolda duran otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli böyle ölümden döndü

Kaza anının izleyen kazazede, o anları tekrar yaşadı

Mehmet Vehbi Okudan: " İnşallah kapıyı açmaz dedim açtı. Kamyonetin altına girince 'buraya kadarmış' dedim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarında duraklayan otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli bir başka aracın altına girip 50 metre aracın önünde sürüklendi. Kapıyı açan otomobil sürücüsü, araçtan inip sürücüyü ararken, sürücüyü altına alıp metrelerce sürükleyen kamyonetteki sürücü de durdu ancak, aracın altındaki sürücüyü bir süre göremedi. her iki sürücü de motosiklet sürücüsünü ararken, kamyonet sürücüsü aracın altındaki yaralı sürücüyü fark etti. kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil Antalya-Manavgat D400 karayolu üzerinde sağ şeritte durdu. Trafiğin yoğun olduğu saatte duran otomobilin sürücüsü, kapıyı açınca arkadan gelen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Motosiklet çarpmanın etkisiyle sürüklenip dururken, motosiklet sürücüsü 55 yaşındaki Mehmet Vehbi Okudan, kaza sırasında yanından geçmekte olan kamyonetin altına girdi ve yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kamyonetin kaza sebebiyle durmasının ardından her iki sürücü de yaralı sürücüyü aramaya koyuldu. Otomobil sürücüsü, açtığı otomobil kapısının çevresine bakarken kamyonetten inen sürücü ve yolcu da motosiklet sürücüsünü aramaya koyuldu. Kamyonetteki sürücünün ayakları kamyonetin ön tarafından dışarı doğru çıkan sürücüyü görmesiyle birlikte ortalık hareketlendi.Otomobil sürücüsü de kamyonete doğru koşuştururken telefonla sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"İnşallah kapıyı açmaz dedim"

Tedavi altına alınan Mehmet Vehbi Okudan'ın üç kaburga kemiği ile kürek kemiğinde kırık tespit edildi. Geçirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü cep telefonundan izleyen Okudan, o anları yeniden yaşadı. Yüz kısmı ve ayak kısımlarında kazadan dolayı yaralar oluşan Okudan, o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Okudan, "Arabanın plakasını değiştirmiştim. Motosikletle gitmek icap etti. Kaskımı takıp ağır ağır gidiyordum. Yol kenarında bir araç sürücüsünün durduğunu gördüm, solundan geçmek istedim. Kapı mesafesinden daha uzak geçmek isteyecektim fakat aynadan baktığımda arkamdan kamyon geldiğini gördüm. O yüzden kapı mesafesine yakın bir yerden geçmek zorunda kaldım. İnşallah açmaz diyordum ama açtı. Onun da dalgınlığına geldi sanırım. Keşke açmasıydı. Kapıya çarpınca yere düşmem ile beraber arkadan bir aracın altına girdim. Allah'tan şoför fren sıkması sayesinde ayak baldırım takoz vazifesini görerek üstümden geçmesini engellemiş. Motor bölümünün altından baya sürüklendim." dedi.

"Kamyonetin altına girince 'buraya kadarmış' dedim"

Kamyonetin altına girdikten sonra 'buraya kadarmış' dediğini belirten Okudan, "Arabanın kapısına çarpıyorsun, tam düşüyorum derken kendini birden kamyonetin altında buluyorsun. Şaşkınlık geçirdim. 'Parçalanacağız, buraya kadarmış' dedim. Tevekkül edip tekbir getirdim. Ama şükürler olsun Allah'ın koruduğuna inanıyorum. 3 kaburgam ve kürek kemiğimde kırığım var. Kesinlikle inanılmaz bir kurutuluş oldu." diye konuştu.

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı

Kaynak: İHA

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Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı

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