Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar

Antalya'da bir kamyonetten çaldıkları aküyü hurdacıya satan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar
15.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:50

Antalya'da bir kamyonetten çaldıkları aküyü hurdacıya satan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin aküsünün çalınması üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi tarafından kamyonetten alınan parmak izleri ve çevredeki güvenlik kameralarından akü hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin H.Y. ile M.C.D. olduğu tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde aküyü çaldıklarını ve hurdacılık yapan Y.D.'ye sattıklarını itiraf etti. Aküleri satın alan Y.D. hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.C.D. isimli şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı Haber
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Cem Yılmaz Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:52:11. #1.14#
title