Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

16.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:15
Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Bilgiç (41) hayatını kaybetti.

Kaza, dün 23.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi girişinde yaşandı. Ortaklar Mahallesi'nden Germencik ilçe merkezi istikametine giden Ali Bilgeç yönetimindeki 09 TC 072 plakalı otomobil, Ortaklar Asri Mezarlığı civarında bir fabrikadan yola çıkan Ünal Cömert idaresindeki 31 P 4161 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Bilgiç, gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralı olan Ali Bilgeç, kaldırıldığı Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


- Aydın
Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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