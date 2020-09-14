Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı
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Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı

Küçükçekmece basın ekspres yolunda duran bir yolcu otobüsüne, kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonete sıkışan iki kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, trafik durma noktasına geldi.

14.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:51

İstanbul Küçükçekmece'de bir kamyonetin duran yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda iki kişi araca sıkıştı.

Kaza, sabah saatlerinde, Basın Ekspres yolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametine meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İETT toplu taşıma aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdu. Bu sırada arkada seyir halindeki Adem A. yönetimindeki 34 BP 2916 plakalı kamyonet arkadan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonete bulunan Adem A. ve yanında yolcu olan Yusuf Ç. kamyonete sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipler kamyonete sıkışan şoför ve yanındaki yolcuyu yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda aracın içinden çıkartarak, sağlık ekipleri teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası basın ekspres eski Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı
Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı
Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı

Kaynak: İHA

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