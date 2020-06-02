Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:59

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolunun 10. kilometresi Organize Sanayi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Sadettin Akcan idaresindeki 45 ZD 086 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki K.K. idaresindeki 27 AEU 73 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan araç içerisinde sıkıştı. Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. ise kazada hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken sağlık ekipleri de bir yandan müdahale etti. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılmasının ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sadettin Akcan'ın pazarcılık yaptığı ve eşiyle birlikte Kutören pazarından Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Konya Adana karayolu Ereğli istikametinin tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi
İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Çetin Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Kabak Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 19:31:32. #1.14#
title