KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
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KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Recep Özen yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Recep Özen yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Koru Mahallesi istikametinden Gazipaşa ilçe merkezi istikametine hareket halinde olan Recep Özen idaresindeki 07 UK 783 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada Recep Özen kamyonette sıkıştı. Yaralı Özen bir süre olduğu yerden çıkarılmayı bekledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Kamyonette sıkışan Recep Özen'i itfaiye çıkardı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Recep Özen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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