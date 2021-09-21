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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Eskişehir istikametinden gelip Alanyurt'a dönüş yapmakta olan sürücü Ali Değirmencileryönetimindeki 16 AER 250 plakalı kamyonet, aynı yöne seyir halinde olan sürücü İsmail Demir yönetimindeki 16 AHV 092 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ezgi Demiryaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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