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Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yusuf Güler'in kullandığı 80 ACP 346 plakalı kamyon Ilıca- Kumköy trafik lambalarında bekleyen Yasin Akay'ın kullandığı 20 ACL plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine Jandarma, 112 sağlık, trafik ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Tıra arkadan çarpan ve şoför kabini tamamen içeri çöken araçta sıkışan kamyon sürücüsü Yusuf Güler kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yusuf Güler, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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