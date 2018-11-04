Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Muğla-Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik Kavşağı'nda, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan Kılıçarslan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Ümit E. Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonun kasasından yola saçılan limonlar, karayolları ekiplerince temizlendi.