Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Yerel

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük karayolu Demirköy mevkiinde meydana gelen kazada Veysi A. idaresindeki 34 GH 6673 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü ile birlikte kamyonda yolcu olarak bulunan Yakup K. ve Oğuzhan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

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