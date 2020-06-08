Kamyon, buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyon, buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon, buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:19

Kamyon, buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Mardin karayolunun 10 kilometresinde bulunan Katran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametine gitmekte olan Laik Altun idaresindeki 35 HB 2555 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden Kadri Akdoğar idaresindeki 73 DN 49 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan traktör yolda yan yattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadri Akdoğar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Kaza nedeni ile yola savrulan buğday köylüler tarafından toplanıp mal sahibine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon, buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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