Kamuda Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Genelge Yayımlandı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, son dönemde Türkiye'ye karşı yaşanan dolar artışının piyasaya olumsuz yansıması sonucu kamuda tasarruf tedbirleri alınmasına yönelik genelge yayımladı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in talimatıyla en kısa zamanda uygulamaya konulacağı belirtilen genelgede, kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi, kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması ve denetlenmesi amaçlanıyor. Araç kullanımı olmak üzere elektrik, su, akaryakıt, telefon demirbaş malzeme, sarf malzemesi gibi benzeri giderlerin en aza indirilmesi, her seviyedeki kurum yöneticilerinin, ellerindeki ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanılması, dairelerde işgücü, zaman ve maddi açılardan savurganlığa meydan verilmeyecek azami tasarrufa özen gösterilmesi talep ediliyor.

Vali Atik, son günlerde ülkenin finans sektörüne uluslararası düzeyde yapılan ekonomik savaşın başarısızlıkla sonuçlanacağını, Türkiye'nin bu operasyonlara karşı milletin desteğiyle kazanacağını belirtti. - SİİRT