Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen...

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen...

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir" "591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"

15.08.2019 17:44
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"
"591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et