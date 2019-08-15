Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen...
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir" "591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"
15.08.2019 17:44
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: "Hükümete çağrımız olsun: Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"
"591 liralık farkın ödenmesini talep ettik"
Kaynak: İHA