Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı
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Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı

Ordu'da, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı düzenlendi.

06.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:00
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı

'da, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Toplantısı düzenlendi.

koordinesinde, ev sahipliğindeki toplantı, Samsun, Amasya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Rize İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanı Ahmet Zengin, belirledikleri yaklaşık 15 bölge ilinde toplantı yaptıklarını söyledi.

Zengin, yaptığı sunumda, söz konusu yönetmelikle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya ve Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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