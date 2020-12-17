Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti

17.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:29
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti

"Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

"Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde valiliğe gelerek ziyaretlerine başlayan Malkoç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılandı. Daha sonra toplu fotoğraf çekimine poz veren heyet, birbirilerine hediye taktim ettiler. Şeref Malkoç, Covid-19 ile Türkiye'nin verdiği mücadele ve elde ettiği başarılarını anlatan bir rapor ve Azerbaycan-Ermenistan arasından Karabağ bölgesinde yaşanan savaş sırasında Ermeni askerlerin sivillere yönelik yaptıkları zulmü anlatan bir rapor verdi. Vali Ayyıldız ise Ombudsman Şeref Malkoç ve heyetteki diğerlere plaket taktim etti. Ardından Eskişehir Valiliğini ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir'deki sorunları tespit ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakana ileteceklerini ifade etti.

Vali Ayyıldız da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Ziyaretin ardından Başdenetçi Malkoç ve beraberindeki heyet, diğer programlara katılmak üzere valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Eskişehir Valiliği ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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