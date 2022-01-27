Kamu Baş Denetçisi Malkoç ziyaretlerde bulundu

MANİSA (İHA) - İki günlük çalışma programı için Manisa'ya gelen Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Ergün'ü ziyaret etti

'Ombudsman Halkla Buluşuyor' etkinlikleri kapsamında Manisa'ya gelen Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Kamu Baş Denetçiliği Genel Sekreteri Mehmet Sarı ve kamu denetçileri ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunan Malkoç'u Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcıları ve MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte karşılayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Malkoç'u Manisa'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi

Yaklaşık 9 aydır Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni binasında Manisalılara hizmet verdiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylık ve yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını dileyen Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç da, Manisa'nın bulunduğu konum itibariyle şanslı bir şehir olduğunu, gelişmiş sanayisi ve tarımıyla ülkemizin önemli illeri arasında yer aldığını belirtti.

Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Kamu Baş Denetçisi Malkoç'a ziyaret anısına Manisa bezinden yapılmış ve çerçeveletilmiş temsili kaftan, içerisinde Mesir Macunu ürünlerinin yer aldığı çanta ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 32 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik eserden armağan etti. Malkoç da, Başkan Ergün'e Kamu Baş Denetçiliği yayınlarından kitap ve kravat hediye etti. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Manisa TSO'ya ziyaret

'Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor' programı kapsamında Manisa'ya gelen Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Genel Sekreter Mehmet Sarı ve kamu denetçileri Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından ağırlanan heyet bilgilendirmede bulunarak Manisa'nın hem tarımı hem de sanayisi ile önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Manisa TSO Başkanı Malkoç ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA