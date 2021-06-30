Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor -Protokol ile öğrencilerin...

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor

-Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor

SİVAS - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol kapsamında Özel İdareye ait otomobil ve hafif ticari araçların periyodik bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyor. Geliştirilen proje kapsamında öğrencilerin iş hayatına hazırlanması, bilgi ve beceresinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Örnek bir eğitim modeli oluşturmak"

Proje ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Recep Basmacı, "Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek olan bu çalışmalarla; okulumuzun uygulama alanlarını, gerçek iş ortamına dönüşümünü sağlamak, öğrencilerimizin eğitim sürecinde alanları ile ilgi edindikleri bilgi ve becerilerine gerçek uygulama fırsatları sunarak eğitim-istihdam-üretim bağlamında örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır. Bu protokol ile öğrenciler gerçek iş ortamında eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, iş tecrübesi kazanmış olmaları, kendi iş yerlerini kurabilme öz güvenine sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu yeterlilikte, nitelikte, aranan ve tercih edilen elaman olmaları amaçlanmaktadır. Yükseköğretime devam etmeleri halinde de almış oldukları bu eğitimlerle donanımlı, araştıran ve geliştiren yaklaşımlarıyla farklarını da ortaya koyacaklardır. Yapılan protokolü çok önemsiyoruz ve öğrencilerimizin eğitimlerine çok büyük katkı sağlayacağına da inanıyoruz " dedi.

" Aranan elamanı piyasaya sunacağız"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Öğretmeni Cevdet Çiftçi, ara eleman değil aranan elamanı yetiştirdiklerini söyleyerek, "Dal olarak otomotiv elektromekanik dalında eğitim yapmaktayız. Bu dalda yetişen öğrencilerimiz motorlu kara taşıtlarının ve otomotiv satış sonrası hizmetlerinde çalışacak nitelikli kalifiye elemanların yetiştirtilmesi için eğitim ve öğretimini yapıyoruz. Alanımızda birçok Avrupa Birliği projesi Kalkınma Ajanslarından destek alarak projeler yürütmekteyiz. En sonunda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürümüz arasında imzalanan protokol ile burada İl Özel İdaresine ait hafif ticari araçların ve otomotivlerin periyodik bakımlarının yapılması kararlaştırıldı. Bu protokol ile öğrencilerimiz aldıkları teorik eğitimleri uygulama fırsatı bulacaktır. Böylelikle piyasanın ihtiyacı olan kalifiye, nitelikli ve son günlerin moda tabiri ile ara elaman değil aranan elemanı biz piyasanın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencisi İhsan Bakırel ise " Bu projenin bize yönelik olması çok güzel bir şey. Biz burada teorik olarak öğreniyoruz ama bizim pratikte eksiklerimiz oluyordu. Ama bu proje ile hem teorik olarak hem de pratik olarak araçlar üzerinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit