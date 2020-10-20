Kamıştaş'ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi
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Kamıştaş'ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

20.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:18
Kamıştaş'ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

Malatya'nın Kamıştaş Mahallesine yapılacak olan deprem konutları için düşünülen alanlar gezilerek incelendi.

Malatya'nın Kamıştaş Mahallesine yapılacak olan deprem konutları için düşünülen alanlar gezilerek incelendi.

Battalgazi İlçesine bağlı Kamıştaş Mahallesinde deprem konutlarının yapılacağı yeri belirleme incelemeleri programına, Vali aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker ile Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven katıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli olan Malatya'yı da büyük ölçüde etkileyen 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri zarar gören Kamıştaş Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Vali Baruş, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek çözümler konusunda yetkililere talimatlar verdi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Aydın Baruş, deprem konutları yer tespiti konusunda mahalleli ile istişarelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Şevket Canseven'nin Kamıştaş sakinleri adına sıkıntılarını anlatmasının akabinde deprem konutları için düşünülen alanlar gezildi. - MALATYA

Kamıştaş'ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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