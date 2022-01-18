Kamerun mutfağının en çok tüketilen besini: Palmiye solucanı

Kamerun'da beyaz solucan ve fos ismiyle de bilinen palmiye solucanı, "vitamin deposu" olarak görülmesi nedeniyle Kamerun mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Kamerun'da beyaz solucan ve fos ismiyle de bilinen palmiye solucanı, "vitamin deposu" olarak görülmesi nedeniyle Kamerun mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Eskiden kırsal kesimlerde besin ihtiyacını karşılamak için tüketilen palmiye solucanının "doğal peynir tadı"nda olduğu belirtiliyor. Söz konusu yemek, son yıllarda şehirlerde ve zengin sofralarında da tüketilmeye başlandı.

Kamerun mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında gösterilen palmiye solucanı, canlı ya da kurutulmuş olarak alışveriş merkezlerinde ve pazarlardaki yerini almış durumda.

Çiğ de tüketilen palmiye solucanını kimileri ızgara yaparak, kimileri tavada sarımsak, soğan, fesleğen ile yağda kızartarak pilav eşliğinde tüketmeyi tercih ediyor.

Demir, kalsiyum ve protein gibi mineraller açısından oldukça zengin olduğu iddia edilen palmiye solucanının A, B1, B2, K vitaminlerinden de zengin olduğu belirtiliyor.

Palmiyenin gövdesinde yetiştiriliyor

Kamerun'un Nanga Eboko şehrinde palmiye solucanı yetiştiriciliği yapan Stehpane Ntsama, AA muhabirine mesleğini anlattı.

Palmiye solucanları için ormanlardaki palmiye ağaçlarını kestiklerini belirten Ntsama, ağaç gövdelerini yaklaşık 20 gün beklettikten sonra solucanları toplamaya başladıklarını ifade etti.

Ntsama, solucanların sesi gelmeye başladığında, pala yardımıyla bu ağaç gövdelerini açarak solucan yuvalarına ulaştıklarını söyledi.

Kurak sezonda küçük olan solucanların değerinin sadece 2 bin Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 50 TL) ettiği belirten Ntsama, "Yağmur sezonunda büyük solucanların kilogramı 5 bin Orta Afrika CFA Frang (yaklaşık 120 TL) ediyor, eğer çok fazla solucan yoksa 10 bin Orta Afrika CFA Franga ( yaklaşık 240 TL) satıyoruz." dedi.

Solucan üreticisi Edith Ntsama da sağlık açısından çok faydalı olduğunu savunan beyaz solucanların protein, kalsiyum ve vitamin açısından çok zengin olduğunu iddia etti.