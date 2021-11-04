Kaman'da tekstil ürünleri geri dönüşümle değerlendirilecek

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattıkları Geri Dönüşüm kampanyası ile atıl durumda olan tekstil ürünlerinin değerlendirileceğini bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya çerçevesinde kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin bırakılması için vatandaşların kolay ulaşabileceği alanlara tekstil kumbaraları yerleştirdiklerini ifade etti.

Vatandaşları geri dönüşüm kampanyası konusunda duyarlı olmaya çağıran Çolak, "Temin ettiğimiz tekstil kumbaralarımızı ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu pazar yeri, Çarşı Camii, Cumhuriyet Meydanı, TOKİ İş Merkezi gibi erişimin kolay olduğu noktalara yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmak amacıyla proje kapsamında farklı uygulamalar yaptıklarını aktaran Çolak, "Halkımızdan, kullanılmayacak durumdaki tekstil malzemelerini çöpe atmayarak tekstil kumbaralarına bırakmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet