Kaman'da süt toplama merkezi kurulacak
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Kaman'da süt toplama merkezi kurulacak

27.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:48
Kaman'da süt toplama merkezi kurulacak

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Emre Demirci, Tatık köyünde süt toplama merkezi kurulacağını bildirdi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Emre Demirci, Tatık köyünde süt toplama merkezi kurulacağını bildirdi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ve İl Genel Meclisi Üyesi Durdu Üngel ile Kargınkızıközü ve Tatık köylerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Köy ziyaretlerinde hem muhtarların taleplerini dinlediklerini hem de yeni yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Demirci, şöyle devam etti:

"Köylerimizin ekonomik olarak kalkınmasında süt toplama merkezlerinin büyük önemi var. Birçok köyümüzde süt toplama merkezleri kurduk ve üreticilerimize ekonomik olarak büyük getiri sağladı. Yine Tatık köyünde vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda en kısa sürede burada da süt toplama merkezi kurulacağının müjdesini veriyoruz. Köylerimizin kalkınması bizim en önemli hedeflerimiz arasındadır."

Ziyaret sırasında köylülere desteklerinden dolayı teşekkür eden Demirci, köy muhtarlarının talepleri doğrultusunda yeni yatırım ve projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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